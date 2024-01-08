«مياه بني سويف»: توقف 8 محطات عن العمل بسبب بدء السدة الشتوية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، توقف عدد من محطات المياه عن العمل، لتأثير الضغوط بها، بسبب السدة الشتوية، حيث سيتم توفير التغذية البديلة للمناطق المتأثرة وتوفير سيارة مياه شرب نقية للمواطنين.

توقف 8 محطات مياه عن العمل بسبب السدة الشتوية

وقالت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة المياه ببني سويف، في بيان، إنه نتيجة السدة الشتوية، سيتم توقف 8 محطات عن العمل بشكل مؤقت وهي محطات رياض باشا بمركز بني سويف، وناصر القديمة وبني عدي بمركز ناصر، وببا القديمة والبرانقة بمركز ببا، والفشن القديمة وقرية 3 بمركز الفشن، وقلة بمركز إهناسيا، وذلك نتيجة بدء السدة الشتوية، مما يؤدي توقف المحطات إلى تأثيرها على ضغوط مياه الشرب بتلك المناطق التي تتغذي منها.

توفير سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة بالسدة الشتوية

وأكدت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وجود التغذية البديلة لتخفيف تأثر المناطق التي تتغذي من تلك المحطات خلال تلك الفترة، و كذلك تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها خلال تلك الفترة من خلال الأتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل أو رقم واتس آب 01211175827 علي مدار 24 ساعة.

والسدة الشتوية هو إجراء سنوي تنفذه وزارة الموارد المائية والري منذ بناء السد العالي حتى الآن، بهدف إجراء أعمال الصيانة والتطوير في شبكات الري والصرف وكذلك مجرى النيل وفروعه.