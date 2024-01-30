«الزراعة»: مصر الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة

أكدت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، أن مصر هي الدولة الأولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة، كما أنها أحد أهم الدول المصدر للفريش.

وأضافت أن هذا المحصول يصدر إلى الدول العربية والأوربية، ومن أهمها السعودية وإنجلترا وغيرها من الدول، والتي يتطلب تصديره إلى هذه الدول اشتراطات حجرية وصحة نباتية، من أهمها متبقيات المبيدات والميكروبيولوجي والعناصر الثقيلة حتى يتوافق مع اشتراطات هذه الأسواق، ما يجعله أحد أولويات المعمل ضمن مجموعة كبيرة من المحاصيل التصديرية الهامة.

زيارة ميدانية لأحد الشركات التي تستفيد من المعمل

وأشارت إلى أن المعمل عمل زيارة ميدانية لأحد الشركات التي تستفيد بخدمات المعمل، إذ جرى زيارة مصنع الخضر والفاكهة المجمدة الخاص بالشركة، وخلال الزيارة تفقد مصنع الخضر والفاكهة المجمدة بمدينة السادات بالمنطقة الصناعية.

وأضافت أنه جرى بحث زيادة أوجه التعاون مع الشركة للاستفادة بخدمات المعمل المختلفة بحضور المدير التنفيذي ومدير المصنع، كما جرى الاجتماع بأهم موردي الشركة من منتجي الفراولة بحضور فريق عمل من الشركة من أقسام الجودة والبحث والتطوير ومعامل الشركة ومناقشتهم في أهم المشكلات التي تقابلهم خلال مراحل إنتاج الفراولة وحتى توريد المنتج للشركة بسبب متبقيات المبيدات أو وجود ملوثات أخرى مثل الملوثات الميكروبية أو العناصر الثقيلة.

يوم تدريبي كامل بمقر المصنع

ودار خلال هذا الاجتماع الرد على استفساراتهم وتوضيح أهم أسباب وجود متبقيات مبيدات في المنتج وكيفية المساعدة في إنتاج محصول مطابق للمواصفات الدولية، وذات حدود مقبولة من متبقيات المبيدات، وجرى الاتفاق على قيام المعمل بعمل يوم تدريبي كامل بمقر المصنع يضم أساليب وطرق سحب العينات ومعنى الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات وأهم الملوثات الميكروبية والعناصر الثقيلة على محصول الفراولة.

أوضحت أن ذلك يأتي ذلك في إطار قيام المعمل بالدور الإرشادي مع منتجي ومصدري ومصنعي الحاصلات الزراعية مما له أكبر الأثر على خفض الملوثات ومتبقيات المبيدات بالمنتجات المعدة للتداول بالسوق المحلية أو للتصدير.

وتعتبر هذه الشركة هي ثاني أكبر شركة مصدرة للفراولة المجمدة على مستوى مصر في آخر 3 أعوام، كما تقوم بتصدير الفراولة الطازجة والخرشوف ومحاصيل أخرى.