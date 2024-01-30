محافظ أسيوط: نعمل على منع تبوير الأراضي الزراعية بكل الطرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه يجري التنسيق في العمل بين كافة الجهات المعينة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة، مثل استخدام منظومة المتغيرات المكانية.

المخلفات الزراعية

ولفت «سعد» إلى ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة المراكز والأحياء والتي من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجياء القادمة وذلك بحفاظهم على الأراضي الزراعية دون تعدي أو تبوير.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط وذلك بمكتبه بديوان عام المحافظة.

مواجهة التعديات

وقد ناقش اللقاء ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من رصد أية تعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها والإجراءات التي تم اتخاذها حيالهم فضلاً عن استعراض الجهود المبذولة لمديرية الزراعة وقطاعاتها المختلفة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة المقبلة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة إزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية في مهدها دون تهاون أو تقاعس لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر، وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون.

وأوضح أن قطاع الزراعة في مقدمة أولويات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظراً لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي لافتاً إلى الدور الهام لمديرية الزراعة في تكثيف الندوات الإرشادية وحملات التوعية للمزارعين وزيادة الوعي والثقافة في كافة القضايا التي تهمهم فضلاً عن التوعية بأهمية تطوير أنظمة الري والتسميد الحيوي والاتجاهات الحديثة لتسميد المحاصيل الزراعية، وأهمية تدوير المخلفات الزراعية والحفاظ على المياه والري الحديث.