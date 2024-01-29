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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«ثقوب».. هويدا أبو سمك تعود بمجموعة قصصية جديدة في معرض الكتاب

كتب:

ياسر الشيمي
09:20 م | الإثنين 29 يناير 2024
غلاف المجموعة

غلاف المجموعة

تطل الكاتبة هويدا أبو سمك على جمهورها مرة أخرى، بمجموعتها القصصية الجديدة «ثقوب» في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

مغامرة جديدة في عالم القصة القصيرة

تغوص الكاتبة في «ثقوب» في أعماق النفس الأنثوية، وتسلط الضوء على معاناتها في عالم يفرض عليها العطاء دون توقف، تاركا جروحا عميقة تخفيها خلف قناع من الصمود.

صرخة ضد الظلم

تُعبّر «ثقوب» عن صرخة الأنثى ضد الظلم والقهر الذي تتعرض له، داعية إلى إعادة تعريف دورها في المجتمع، وتأكيدا على أنها ليست كائنا هَشا، بل إنسانة تمتلك مشاعرها وقدرتها على رسم مستقبلها.

إنجازات متتالية

تأتي «ثقوب» بعد فوز هويدا أبو سمك مؤخرا بالمركز الثالث في مسابقة المركزية عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مجموعتها القصصية «شهوة الغرق»، وتُضاف إلى إبداعاتها السابقة مثل مجموعتها القصصية الأولى «نصف مرآة».

تُشكل «ثقوب» رحلة أدبية مُثيرة تُلامس مشاعر القارئ وتُثير تساؤلاته حول واقع المرأة، وتدعو إلى إعادة النظر في نظرتنا للمجتمع والأدوار المُختلفة فيه.

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