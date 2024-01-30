فتح باب التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل 2024 لمدة 15 يوما

أعلنت المديريات التعليمية، تفاصيل تقديم التظلمات على نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024 لصفوف النقل المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك للنتائج التي تم اعتمادها رسميا واعلانها بالمدارس، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التظلمات لمدة 15 يوما من بدء إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.

وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي أنه على ولي الأمر أن يقوم بتقديم طلب التظلم علي نتيجة الفصل الدراسي الأول لمدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب التظلم على نتيجتها، وسداد الرسوم المقررة ومقدارها 20 جنيها للمادة، وذلك طبقًا للنشرة الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

وأشارت المديريات التعليمية، في حالة أحقية الطلاب الذين تقدموا بالتظلمات علي نتائجهم في التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.