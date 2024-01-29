نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 في المحافظات.. رابط لمختلف الصفوف

ظهرت نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 لعدد من صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعدة محافظات، إذ خصصت مديريات التربية والتعليم رابط نتيجة الترم الأول 2024، تيسيرًا على الطلاب والطالبات للحصول على النتيجة برقم الجلوس أو الاسم، أو الرقم القومي، فيما تنتظر باقي المحافظات الإعلان عن النتائج خصوصًا نتيجة الشهادة الإعدادية.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 بالمحافظات، ورابط الحصول على نتيجة صفوف النقل الابتدائية والإعدادية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024

وخصصت محافظة القاهرة، بوابة التعليم الأساسي، لمعرفة نتيجة الفصل الدراسي الأول 2024 متضمنةً نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024، إضافة إلى نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024، ونتيجة الصف السادس الابتدائي 2024، فضلًا عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024، ونتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024، وأخيرًا نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الضغط «هنا».

ويمكن للطلاب بمختلف الصفوف الدراسية معرفة نتيجتهم من خلال إدخال الرقم القومي، أو رقم الجلوس، وإدخال الصف الدراسي، والبيانات المطلوبة تمهيدًا لمعرفة النتيجة كاملةً.

نتائج الطلاب برقم الجلوس

وخصصت محافظة الجيزة، رابط إلكتروني لمعرفة نتائج الطلاب برقم الجلوس، إذ أتاحت للتلاميذ والطلاب بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية معرفة نتيجة الترم الأول من خلال بوابة التعليم الأساسي عبر الضغط «هنا»، وكتابة البيانات المطلوبة للحصول على النتيجة بسهولة ويسر.

كيف أعرف النتيجة من موقع وزارة التربية والتعليم؟

وتتيح بوابة مركز المعلومات بموقع وزارة التربية والتعليم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال الضغط «هنا» والضغط على «منصة نتائج الإعدادية»، ثم إتباع التعليمات للحصول على النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

ويترقب طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإعلان عن درجات الترم الأول 2024، فيما تخصص كل محافظة رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي كالآتي:

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الإسكندرية اضغط «هنا».

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم اضغط «هنا».

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية اضغط «هنا».

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة البحيرة اضغط «هنا».