فوز 4 لاعبات من بني سويف بميداليات ذهبية وفضية في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال

أعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة بني سويف، اليوم، فوز 4 لاعبات بميداليات ذهبية وفضية ومراكز متقدمة في منافسات بطولة الجمهورية لرفع الأثقال للسيدات تحت «15، 17، 20» سنة ، التي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال، واستضافتها محافظة دمياط خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير الجاري.

لاعبة تحصل 3 ميداليات في 3 مراحل سنية

وأشار هشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة في بني سويف، في بيان صحفي، اليوم، إلى تحقيق بطلات بني سويف لميداليات ذهبية وفضية في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال وجاءت كالتالي: اللاعبة بسمة رمضان عبدالوهاب حصلت على المركز الأول والميدالية الذهبية في ميزان 45 كيلوجراما تحت 15سنة، والمركز الثاني الميدالية الفضية في ميزان 45 كيلوجراما تحت 17 سنة، وعلى المركز الثاني الميدالية الفضية في ميزان 45 كيلوجراما تحت 20 سنة.

كما أشار إلى حصول اللاعبة آلاء جنيدي تمام بالمركز الثاني والميدالية الفضية في ميزان 49 كيلوجراما تحت 15 سنة، و اللاعبة هناء أيمن عبدالوهاب بالمركز الثاني والميدالية الفضية في ميزان 40 كيلوجراما تحت 15سنة، واللاعبة سندس محمد عبدالقادر بالمركز الثاني والميدالية الفضية في ميزان 76 كيلوجراما تحت 15 سنة.

محافظ بني سويف يهنئ الشباب والرياضة

وتقدم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتهنئة لمسؤولي قطاع الشباب والرياضة، بمناسبة حصول لاعبات بني سويف على ميداليات ذهبية وفضية، مشيداً بالمستوى المتميز والإنجاز الذي حققته لاعبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببنى سويف في مختلف الفئات العمرية والمراحل السنية.