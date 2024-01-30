«قومي المرأة» بالمنيا ينظم لقاءات توعوية عن أضرار ختان الإناث في قرى «حياة كريمة»

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، لقاءات توعوية للسيدات، بعنوان «احميها من الختان»، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بتمكين المرأة في شتى المجالات بقرى «حياة كريمة» في مراكز المحافظة.

التوعية بأضرار الختان

وحضر اللقاء الأول 50 سيدة من قرية بني عبيد مركز أبو قرقاص، ودار اللقاء حول التوعية بأضرار الختان النفسية والجسدية للفتاة، وحكم الدين في ذلك، كذلك العقوبة القانونية للختان، بالإضافة إلى الحديث عن العادات والتقاليد الاجتماعية والمعرفية التي تخص القضية.

وأكدت الدكتورة منال أبوسمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، أن الختان جريمة ضد الإنسانية، ويعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، كما أنه يعرض الفتاة للعديد من المخاطر الصحية والنفسية، وقد يؤدي إلى وفاتها.

وأشارت الدكتورة آمال عبد الغني وكيل كلية الآداب وعضو فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إلى أن الدين الإسلامي لا يقر الختان، بل يحرمه، كونه يلحق ضررًا بالفتاة، ويحرمها من حقها في التمتع بجسم سليم وصحة جيدة.

الختان مخالف للدين الإسلامي

وأوضح الشيخ الدكتور حسانين عبد الحكيم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن الختان مخالف للدين الإسلامي، حيث إنه يلحق ضررًا بالفتاة، ويحرمها من حقها في التمتع بجسد سليم وصحة جيدة.

ولفت مصطفى فرغلي المستشار القانوني للمؤسسة المصرية للنهوض بالطفولة، إلى أن ختان الإناث جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات.

وفي ختام اللقاء، تم توزيع مطبوعات توعوية على السيدات المشاركات في اللقاء، تتضمن معلومات عن أضرار الختان وحكم الدين فيه، والعقاب القانوني للختان.