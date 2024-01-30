وكيل «تعليم مطروح» يسلم 6 من خريجي مبادرة مديري المدارس المتميزين عملهم

سلم عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، 6 مديرين مدارس جدد الشهادات المؤمنة التي حصلوا عليها من إحدى المؤسسات التدريبية المتخصصة بالتعاون مع الوزارة، خاصةً أن الخبرات والمعارف التي اكتسبوها خلال الدورات التدريبية التي جرى تنظيمها تساعدهم على قيادة المدارس التي تولوا إدارتها نحو التميز المهني والرقي التعليمي، في ظل أعمال التطوير في العملية التعليمية، والتي سيجري تنفيذها بالمدارس خلال الفترة المقبلة بما يحقق أقصى استفادة للطلبة من الخدمات التعليمية الجديدة.

اختيار 1000 مدير مدرسة متميز

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم، اجتماعا مع مدراء المدارس الجدد والذين جرى اختيارهم ضمن الدفعة الأولى حسب المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة متميز، وذلك بمقر ديوان عام المديرية بحضور دينا عبدالله إمام مدير إدارة التنسيق المركزي، وأكد ضرورة المضي قدما نحو الاستفادة القصوى من مبادرة مديرين المدارس المتميزين طبقا للمبادرة الرئاسية في إحداث المتغير في العملية التعليمية واستفادة الطالب استفادة كاملة من كل هذه الإيجابيات كخطوة علي الطريق الصحيح نحو الارتقاء بالعملية التعليمية، مضيفًا لهم أنه من الضروري تعاظم استفادة المؤسسات التعليمية التي يتولون قيادتها من خبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية والتي جري صقلها وجعلتهم مؤهلين للمشاركة بفعالية في المبادرة الرئاسية.

الخطة المستقبلية في المدارس

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مع مديري المدارس الجدد الموزعين بإدارتي مطروح والعلمين الخطة المستقبلية في المدارس، تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي المطلوب وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، ووفق تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في ظل حرص تعليم مطروح على تقديم كافة سبل التعاون لإنجاحهم في قيادة الجديدة المدارس لضمان الارتقاء بالمنظومة التعليمية بها.