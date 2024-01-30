«الرعاية الصحية»: مصر الأولى عربيا وإقليميا في استخدام أحدث نظم تصنيف الأمراض

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، ضيف الشرف في الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين لمجموعة IQVIA العالمية الرائدة في مجال الخدمات الصحية والأبحاث الطبية والحلول التكنولوجية والمتكاملة للرعاية الصحية.

جاء ذلك ضمن فاعليات مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2024»، المنعقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024، تحت شعار «تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية».

تجربة مصر في الإصلاح الصحي

واستعرض «السبكي»، خلال الاجتماع، تجربة مصر الرائدة في الإصلاح والتغطية الصحية الشاملة، وخاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتحول الرقمي للخدمات، وتحدث أيضًا عن تعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمستشفيات الافتراضية والاستشارات الطبية عن بُعد والتشخيص الرقمي للأمراض، وتأثير ذلك على مستقبل الرعاية وزيادة كفاءة الخدمات وجودتها، بالإضافة إلى تسهيل تقديم الخدمات في مصر وأفريقيا والشرق الاوسط.

وأشار إلى أن مصر الأولى عربيًا وإقليميًا في استخدام أحدث نظام لتكويد وتصنيف الأمراض ICD11 بشهادة منظمة الصحة العالمية، متابعًا أن الدولة وضعت التحول الرقمي كركيزة أساسية لتحقيق التكامل في الرعاية الصحية وحوكمة الممارسات الصحية، ومؤكدًا أن مستقبل الرعاية الصحية في مصر والتكنولوجيا والرقمنة واعد للغاية، ومصر ستصبح قِبلة الطب والرعاية الصحية في أفريقيا والشرق الأوسط.

الجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية

ولفت إلى أن هيئة الرعاية الصحية حصدت الجائزة البلاتينية في قيادة الصحة الرقمية على مستوى الوطن العربي، مؤكدًا جهود الهيئة في الرقمنة بالتنسيف والتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأجهزة الدولة المعنية، وذلك بداية من تطوير البنية المعلوماتية للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في مصر، والتسجيل الطبي الإلكتروني للملفات الصحية للمرضى، والتحول الرقمي في المنشآت الصحية المختلفة مثل مراكز ووحدات طب الأسرة والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية في المستشفيات، إلى جانب العمليات والطوارئ وتطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة LIS والأرشفة الإلكترونية للأشعة PACS/RIS، وكذلك تفعيل المنظومات الذكية لإدارة وصيانة الأصول الطبية وغير الطبية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الموارد المؤسسية، وغيرهم الكثير.

وأكد «السبكي»، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا للتنمية الصحية لتحقيق تطور مستدام في مجال الرعاية الصحية وتحسين صحة الأفراد والمجتمعات، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية قطعت شوطًا كبيرا في رقمنة خدمات الرعاية الصحية، وتنتقل تدريجيًا من مرحلة استخدام التكنولوجيا إلى الاستفادة منها من خلال تحليل البيانات وإدخال تقنيات إنترنت الأشياء بالتنسيق والتعاون أيضًا مع وزارة الإتصالات وأجهزة الدولة المعنية، متابعًا: نتطلع لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية لمواكبة التطور والابتكار في التكنولوجيا الصحية.

ومن جانبه، قال نائب الرئيس الإقليمي للمجموعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إنه نفخر بكوننا من أحد شركاء النجاح المشاركين في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل ونتطلع لمزيد من التعاون الفترة القادمة مع المؤسسات الصحية المصرية.

وتابع المدير الإقليمي لمجموعة IQVIA العالمية بالسعودية وليبيا والسودان ومصر: أن هيئة الرعاية الصحية المصرية قدمت نموذجًا يحتذى به إقليميًا في الالتزام بتطبيق التحول الرقمي في المجال الصحي وتسعى بخطوات واثقة نحو قيادة الصحة الرقمية في المنطقة.