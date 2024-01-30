«مكافحة الآفات الزراعية» تطمئن المواطنين: حصر الجراد في المناطق الصحراوية

طمأن الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، المواطنين من أسراب الجراد القادمة من السودان، مؤكدا أنه يتواجد في المناطق الصحراوية ولم يتعداها، ولم يأت على أي محصول.

وأوضح أن الجراد الصحراوي من الحشرات العابرة للحدود، ويتواجد في المناطق القالحة، وتتزايد أعداده مع عدة ظروف مثل ارتفاع نسبة الرطوبة وتكون العشب الأخضر، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تعد موسم تكاثر الجراد السنوي في معظم بلدان العالم.

رصد حشرات الجراد عند دخولها للحدود المصرية

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن كل دولة تكافح هذا الجراد قبل تكاثره، ولكن بسبب الأحداث الجارية في السوادن تراجعت أعمال المكافحة إلى حدا ما، وبالتالي تكونت الأسراب وبدأت تدخل إلى الحدود المصرية، مشيرا إلى أنه تم رصد حشرات الجراد عند دخولها للحدود المصرية، ومن ثم التعامل معها أول بأول، مشيرا إلى أن الجراد له تأثير سلبي على المحاصيل الزراعية، إذ يتغذى على أي مادة خضراء.