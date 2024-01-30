النائب علاء عابد: استئناف جلسات الحوار الوطني يؤكد نجاح مرحلته الأولى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف جلساته يؤكد نجاح الحوار الوطني في المرحلة الأولى بالخروج بتوصيات تخدم الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح في تصريحات صحفية أن استئناف جلسات الحوار الوطني سيكون لها دور كبير في مساعدة الدولة في خطواتها الجادة نحو التنمية الاقتصادية، والخروج من الأزمة الحالية.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة مهمة، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها.

الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة

وأشار إلى أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية ككل وليست السياسية فقط ،لأنه ناقش مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، منوها بأن دعوة الرئيس السيسى لمناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري بتناول عميق وشامل والتوصل إلى حلول لكل التحديات الاقتصادية تؤكد رغبة القيادة السياسية في تحسين أحوال معيشة المصريين.