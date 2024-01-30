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موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية.. «مديرية التعليم» توضح

كتب:

كيرلس مجدى
01:19 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

أيام قليلة ويجري اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية، وذلك بعدما تنتهي عمليات تصحيح الأوراق في الوقت الراهن والمقرر الانتهاء منها غدًا الأربعاء لتتجه إلى محطتها الأخيرة عبر الاعتماد من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية الجدول الزمني لخطة اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لمحافظة الإسكندرية بحسب ما كشفه الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن عملية التصحيح.

جدول اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الإسكندرية 

يمر جدول اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 محافظة الإسكندرية بعدة خطوات وفقا لتلك المواعيد:

- بدأت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 يوم الخميس الماضي.

- تستغرق عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية بالإسكندرية أسبوع أي تنتهي غدًا الأربعاء.

- تستغرق عملية اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية من يوم إلى يومين بعد رصد الدرجات أي يمكن اعتمادها خلال أيام الخميس أو السبت.

طلاب ينتظرون اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية

وينتظر أكثر من 106 آلاف طالب وطالبة من المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية، اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الإسكندرية بعدما أدوا امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

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توزيع درجات مادة العلوم لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

تحذيرات ورقابة صارمة من «تعليم الإسكندرية» على امتحانات الشهادة الإعدادية 
بقلم كيرلس مجدى