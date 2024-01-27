تتجه أعين الطلاب وأولياء أمورهم، إلى معرفة رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية فور ظهورها، والمتوقع أنّ تظهر مع بداية الأسبوع المقبل، فور انتهاء عمليات التصحيح واعتمادها من المحافظ.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية فور ظهورها، عبر بوابة مديرية التربية والتعليم في عروس البحر المتوسط، إضافة إلى تفاصيل تصحيح الامتحانات في الوقت الراهن.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية

وينتظر أكثر من 106 آلاف طالب وطالبة من المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية، النتيجة، بعدما أدوا امتحاناتهم أمام 384 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، إذ يمكن الوصول إليها عبر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية فور ظهورها من هنا.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية

وأكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، أنّ موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية، سيكون عقب انتهاء عمليات التصحيح نهاية الأسبوع الجاري، ويعقب ذلك، اعتماد المحافظ للنتيجة، وإعلانها فورًا في موعد أقصاه مطلع الأسبوع الأول من شهر فبراير.