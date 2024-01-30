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معرض القاهرة الدولي للكتاب

«الهلال الأحمر الفلسطيني»: الأمراض تنتشر بين 1.4 مليون نازح في رفح

كتب:

هانى حسن
01:04 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني

رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني

قال رائد النمس مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إننا نواجه صعوبة في تقديم الخدمات الطبية، في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وأضاف «النمس»، خلال مداخلة عبر برنامج زوم لقناة القاهرة الإخبارية، أن أكثر من 95% من سكان غزة، أصبحوا في وسط وجنوب القطاع، وباتت أمورهم الحياتية في غاية السوء.

وتابع مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 1.4 مليون فلسطيني نازح في رفح، وانتشار كبير للأمراض بين صفوفهم، 900 ألف طفل مصابون بالعديد من الأوبئة، و80 ألف سيدة حامل بين صفوف النازحين في غزة.

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