ضبط شخصين في القاهرة بتهمة الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، أنّ شخصين متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما حال الحفر في الطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة وبحوزتهما أدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، واتخذت الإجراءات القانونية.