«العربي للمياه» يوقع مذكرة تفاهم للحفاظ على مياه دولة فلسطين

يوقع المجلس العربي للمياه غداً الأربعاء مذكرة تفاهم مع شبكة خبراء المياه العرب التابعة لمجلس وزراء المياه العرب، وتحت مظلة جامعة الدول العربية للتعاون في مجال تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي.

وقال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه إن المذكرة تأتى في إطار دور المجلس التفاعلي لتحسين الإدارة المتكاملة للمياه بكافة الدول العربية والحفاظ على الأمن المائي العربي ومواجهة سرقات المياه العربية وتوسيع الأنشطة المشتركة من خلال برامج ومشاريع ومبادرات في مجال الإدارة المتكاملة والمستدامة للمياه، وفي مجال بناء القدرات.

دعم التعاون المشترك لتنفيذ برامج ومشاريع

وأضاف أنَّه سيتم وفقاً للمذكرة دعم التعاون المشترك لتنفيذ برامج ومشاريع ودراسات ومبادرات تحقيقاً لاستراتيجية الأمن المائي العربي وبما يخدم أهداف الطرفين، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون في إعداد الدراسات الفنية والبحثية والمسوحات والتقارير اللازمة بما يشمل البيانات والمعلومات والوثائق العلمية والفنية وتطوير برامج بناء القدرات الفنية في قضايا المياه التي تخدم أهداف الطرفين.

تابع أنه سيتم تنظيم ورش العمل العلمية والتقنية المشتركة والمؤتمرات، والندوات الإقليمية المتعلقة بالموضوعات التي يتم تحديدها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، علاوة على التعاون في إيجاد التمويل المالي والدعم الفني اللازم لتطوير وتنفيذ مبادرات مشتركة من خلال شبكة علاقات الطرفين مع الدول والمؤسسات والصناديق المانحة.

أجندة الاجتماعات وإقرارها من قبل فريق العمل

ومن جانبه أكد المهندس مازن غنيم، رئيس سلطة المياه بفلسطين، ورئيس شبكة خبراء المياه العربية أنه سيتم وفقاً للاتفاقية تعيين منسق من كلا الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وتذليل أي معوقات وتحديد أجندة الاجتماعات وإقرارها من قبل فريق العمل قبل كل اجتماع مشترك.

أوضح المذكرة ستدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها، وأن شبكة خبراء المياه تأسست تنفيذاً لتوصيات مؤتمر المياه العربية تحت الاحتلال، ولقرار المجلس الوزاري العربي للمياه الخاصة بممارسات الاحتلال في سرقة المياه العربية في فلسطين والجنوب اللبناني والجولان السوري المحتل لتنفيذ خططها التوسعية والاستيطانية.

في سياق متصل، أكد الدكتور حسين العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه على أهمية التعاون المشترك بين المجلس العربي للمياه وشبكة خبراء المياه العرب لدعم الأمن المائي العربي باعتبار أن المجلس يعد منظمة إقليمية مستقلة لا تهدف للربح وتزاول نشاطها على المستويين الإقليمي والدولي وتعمل على تحقيق فهم أعمق وإدارة أفضل لموارد المياه، وتقديم خدمات في إدارة المياه بكفاءة عالية للمعنيين بشئون المياه والمواطنين بطريقة عملية ومهنية صحيحة ونشر المعرفة وتعزيز تبادل الخبرات وبناء القدرات وصولاً للإدارة المتكاملة للموارد المائية من أجل التنمية المستدامة وتحقيق الحكم الرشيد للمياه لصالح الشعوب العربية.

شبكة خبراء المياه العربية

كما أكد أن شبكة خبراء المياه العربية تعد الذراع التنفيذية للمجلس الوزاري العربي وتعمل على تحقيق التعاون والتنسيق ومد الدول العربية بالخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم للمساهمة في حماية الحقوق المائية العربية بما يشمل المياه العربية تحت الاحتلال والمياه المشتركة والعابرة للحدود، وقضايا المياه وبما يحقق الأمن المائي العربي.