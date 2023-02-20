أمين «العربي للمياه» يطالب بتأمين وصول المياه وقت الحروب والكوارث الطبيعية

وجّه الدكتور حسين العطفي، الأمين العام للمجلس العربي للمياه، رسالة دعم ومساندة باسمه وباسم المجلس العربي للمياه وجميع المشاركين في الملتقى العربي للمياه للشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا، لاحتواء تداعيات الكارثة الإنسانيةً الناجمة عن الزلزال الذي ضرب مناطق بالبلدين قبل عدة أيام.

العطفي يعرب عن خالص مواساته للشعبين السوري والتركي

وأعرب العطفي، خلال كلمته بالمنتدى العربي للمياه المنعقد بمدينة دبي بالامارات العربية المتحدة، عن خالص عزائه ومواساته للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال المدمر، سائلا الله أن يرحم الضحايا ويدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

حسين العطفي: أطالب بتأمين إمدادات المياه في أوقات الكوارث والحروب

وطالب الأمين العام للمجلس العربي للمياه، جميع الأشقاء والأصدقاء في الأخوة والإنسانية، بإغاثة المتضررين وتخفيف وطأة المعاناة التي يعيشها أبناء المناطق المنكوبة، مشددا على ضرورة البحث عن تأمين إمدادات المياه وقت الكوارث الطبيعية والحروب حفاظًا على أرواح الشعوب وتلبية احتياجات الزراعة والصناعة من المياه.

وكان العطفي، طالب الحضور في الملتقي بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا زلزال سوريا وتركيا، حيث انطلقت اليوم في الإمارات فعاليات الملتقى العربي الأول للمياه، والذي ينظم تحت رعاية المجلس العربي للمياه برعاية مشتركة من جامعة الدول العربية ووزارة الموراد المائية والري في مصر، والطاقة والبنية التحتية بالإمارات، تحت عنوان «الموارد المائية غير التقليدية.. فرص الاستثمار».