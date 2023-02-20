«العربي للمياه»: توفير المياه من الأولويات القصوى للمنطقة العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال افتتاح الملتقى العربي للمياه لعام 2023، المنعقد في مدينة دبي بالامارات العربية المتحدة، إنّ الملتقى العربي للمياه يعقد هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه قطاع الموارد المائية.

وأضاف في كلمته أنّ الشح والعجز المائي الذي تعاني منه المنطقة العربية، والمقرون بالزيادة السكانية ومعدلات التنمية المتسارعة في قطاعات تعتمد على المياه وعلى رأسها القطاع الزراعي، تجعل توفير المياه من الأولويات القصوى للمنطقة العربية.

وتابع أنه إذا وضعنا في الاعتبار تداعيات تغير المناخ على هطول الأمطار والأراضي، وامتداد فترات الجفاف، وتقلبات الطقس المتمثلة في موجات الحر الشديدة، ومعدلات الأمطار التي تراوح بين الجفاف والسيول، إضافة إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، ونزوح المياه المالحة واختلاطها بالمياه الجوفية العذبة لتصل في أحيان كثيرة إلى مستويات تتجاوز الحدود المسموح بها لاستخدامات الشرب والري.

وأكد أنّ كل هذه العوامل وغيرها تؤدي إلى عدم قدرة المنطقة العربية الوفاء بكل احتياجاتها المائية الآنية والمستقبلية، لذا ففي ظل هذه الظروف لا مفر من الاستخدام العقلاني لكافة الموارد المائية العربية التقليدية وغير التقليدية.

أبو الغيط: المنطقة العربية تحتاج لكل قطرة مياه

ولفت إلى أنّ اختيار شعار وموضوع هذا الملتقى ليكون «الموارد المائية غير التقليدية: فرص الاستثمار»، يأتي في الوقت المناسب، فالمنطقة العربية تحتاج لكل قطرة ماء، وهو أمر يضع أعباء جسام على الحكومات التي تواجه تحديات كبيرة يجب التعامل معها بواقعيه ونظرة استشراقية، يكون أساسها اعتماد أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ومشاركة جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، من منطلق أن الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها مسؤولية المجتمع بأكمله، وللوصول لذلك يجب وضع سياسات واستراتيجيات متكاملة مقرونه بأدوات تنفيذية ومتابعة وقياس للنتائج، وهذا ما تسعى له جامعة الدول العربية، ويقوم به المجلس الوزاري العربي للمياه، الذي أولى الموارد المائية غير التقليدية اهتماما خاصا، فافرد لها بندا على جدول أعماله.

تحقيق زيادة الموارد المائية غير التقليدية

وأشار إلى أنّ المجلس الوزاري العربي للمياه يسعى لتحقيق زيادة الموارد المائية غير التقليدية عن طريق تعزيز دور الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتطوير السياسات المائية العربية، والسعي لحماية المياه السطحية والجوفية غير المتجددة، كما يعمل على تحسين جودة ونوعية المياه باتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لرفع كفاءة الري، وترشيد استهلاك مياه الشرب، والتقليل من الهدر عن طريق تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي.

أكد أنه من ناحية أخرى يسعى المجلس الوزاري للمحافظة على الموارد المائية العربية، من خلال متابعة تنفيذه لإستراتيجية الأمن المائي العربي لمواجهة التحديات المستقبلية للتنمية المستدامة، التي اعتمدتها القمة العربية، والتي تتناول المياه غير التقليدية باعتبارها أحد المصادر الهامة لتحقيق الامن المائي في الدول العربية، حيث تشجع على تطوير صناعة تحلية المياه، والتوسع في خدمات تجميع المياه المستعملة ومعالجتها، مع الحرص على وضع اطر ومعايير السلامة اللازمة لذلك، وتؤكد الاستراتيجية العربية على ضرورة تحسين نظام الإدارة العامة لقطاع المياه غير التقليدية واشراك أصحاب المصلحة، مع تحسين أداء شركات المرافق وتوسيع علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك.