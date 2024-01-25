تحذير حكومي بشأن شراء الذهب حاليا.. الأسعار وهمية وهذا موعد انخفاضه

حذرت مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من أسعار الذهب الآن في السوق المحلي وصاغات الذهب، مؤكدة أن الأسعار المتداولة هي أسعار وهمية وليس لها علاقة بأسعار الذهب في البورصة العالمية، مؤكدة على انخفاض أسعار الذهب في وقت قريب.

تحذير حكومي من الإقبال على شراء الذهب

وقال اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إن الحل في الارتفاع غير المبرر في أسعار الذهب الآن هو أن يشهد السوق هدوء في حركة الإقبال على شراء الذهب وخاصة السبائك والجنيهات والتي تشهد إقبال متزايد على الشراء من قبل المواطنين.

موعد انخفاض أسعار الذهب

من جانبه، قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب وعضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن هناك إقبال غير مسبوق على شراء السبائك والجنيهات الذهب أكثر من المشغولات الذهبية بسبب عدم وجود مصنعية عالية عليها مثل المشغولات الذهبية.

ونوه مستشار وزير التموين، إلى أنه من المتوقع أن يعاود الذهب في الانخفاض مرة أخرى مع بدء موسم إجازة منتصف العام، وعودة الوافدين من الخارج من خلال الاستفادة من مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب من الخارج من قبل الجمارك والرسوم، خلال الأسبوعين المقبلين.

وأكد فرج أنه من المتوقع أيضا أن يعود الذهب لسعره الحقيقي والمقبول خلال نصف العام الجاري، وتحديدا إجازة الصيف التي تشهد نزول المصريين من الخارج لقضاء إجازتهم في مصر، فضلا عن رغبة الكثيرين من الوافدين سواء مصريين أو أجانب من قرار الإعفاء من الجمارك والرسوم على المشغولات.

أسعار الذهب اليوم الخميس 25 يناير 2024

وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس 25 يناير كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4371 جنيه.

- سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3825 جنيه.

- سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 3278 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب سجل 30600 جنيه.