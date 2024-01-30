6 ملفات رئيسية بأجندة حزب التجمع للمرحلة الثانية من الحوار الوطني

قال عبدالناصر قنديل الأمين المساعد لحزب التجمع، إنَّ المرحلة الثانية من الحوار الوطني، تأتي كانعكاس للاهتمام الكبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورات التوافق على رؤية سياسية ومجتمعية وأكاديمية مشتركة؛ للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على حياة المواطنين، والتي تكررت في عدد من الخطابات الأخيرة للرئيس.

الحوار الوطني

وأضاف «قنديل» في تصريحات لـ«الوطن» أنّض حزب التجمع يرى ضرورة لتنفيذ حوار داخلي ضمن النادي السياسي للحزب حول أولويات ورؤى الإصلاح الاقتصادي التي سيتبناها الحزب ويضمنها في أوراقه المقدمة لجلسات الحوار، مع التركيز على عدد من الملفات الرئيسية ومنها التالي:

أجندة حزب التجمع

- الاهتمام بالصناعة والتصنيع المحلي كبديل عن الاستيراد الخارجي وأثر ذلك في الوفاء بالاحتياجات الداخلية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

- وقف سياسات الإقراض وإعادة النظر في طرق التعامل مع القروض السابقة، ووضع منهجية وطنية لسدادها وتقليص قيمتها العامة قياسا بالناتج المحلي الإجمالي.

- صياغة آلية وطنية جديدة لتوزيع وإتاحة السلع والخدمات الاستراتيجية عبر سلاسل التجزئة تتلافي صور وأشكال الفساد والهيمنة الحالية، والتي تثقل كاهل المواطنين بزيادات غير مبررة او مقبولة للأسعار.

- تطوير منظومة الدعم العيني وتعزيز صور وأشكال استفادة المواطنين منه مع إصلاح هيكل وزارة التموين وضبط أدائها العام.

- مراجعة وتقييم السياسات المالية وعمليات تخفيض قيمة الجنيه في ظل سياسات مرونة الصرف في ضوء التداعيات السابقة ووضع إطار جديد للتعامل معه.

- تقييم العلاقة مع صندوق النقد الدولي والقروض الخاصة به في ضوء الضغوط والاشتراطات التي ثبت فشلها وعدم جدواها.