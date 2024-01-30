افحص كليتيك فورا.. 10 علامات تدل على مرض خطير

يمكن أن يكون اكتشاف مرض الكلى أمرًا صعبًا على كثير من الناس، لأن علاماته وأعراضه تظهر في وقت متأخر، بعد تدهور الحالة وحدوث تلف في الكلى، لذلك يجب التنويه إلى مجموعة من العلامات والتحذيرات التي يطلقها الجسم، لينبه صاحبه بوجود مشكلات في الكلى، لعل أشهرها تغير لون البول، لكن هناك علامات أخرى غير معروفة، مثل الحكة والإرهاق، بحسب «مايو كلينك» الطبي.

علامات إذا ظهرت عليك افحص كليتك فورًا

البداية من العلامة الأشهر التي تنذر بوجود مرض ما في الكلى، وهي التغيرات في التبول، لأن الكلى السلمية تساعد على تصفية الدم لتكوين البول، وعندما لا تعمل الكلى بشكل جيد، قد تحدث مشكلات في التبول، مثل الحاجة إلى التبول أكثر، أو رؤية الدم في البول، كما قد تشعر أيضًا ببول رغوي أو فقاعي، وهو ما قد يكون علامة مبكرة على وصول البروتين إلى البول، بسبب تلف الكلى.

وفي تصريحات خاصة لـ« الوطن» قال الدكتور صلاح محمد، أخصائي المسالك البولية، إنه لا يجب تجاهل تغيرات البول ومراقبة علامات مرض الكلى فورًا، لأن تغير لون البول يمكن أن يدل على وجود سرطان الكلى، كما يجب الخضوع لفحص طبي في حال ملاحظة دم في البول، وإذا لم يتوقف فهو علامة على مشكلة صحية خطيرة.

الإرهاق

يمكن أن يؤدي انخفاض وظائف الكلى إلى تراكم السموم في الدم، مما يسبب نقص الطاقة أو الشعور بالتعب الشديد، كما قد يسبب مرض الكلى المزمن أيضًا فقر الدم، مما قد يجعلك تشعر بالتعب أو الضعف، بسبب وجود عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء، لذلك إذ استمر الإرهاق والشعور بالتعب أكثر من اللازم افحص كليتك فورًا.

الحكة

الحكة علامة شهير منتشرة بين الناس، لكن ما لا تعرفه أنها علامة على وجود مشكلة في الكلى، فقد يكون الجلد الجاف والحكة علامة على وجود خلل في المعادن والمواد المغذية في الدم، بسبب مرض الكلى، لأنه غالبًا ما تحدث الحكة، بسبب ارتفاع مستويات الفوسفور في الدم.

تورم في يديك أو ساقيك أو قدميك

عندما لا تقوم الكليتين بإزالة السوائل الزائدة والصوديوم من الجسم، يمكن أن يحدث التورم المعروف باسم الوذمة في قدميك أو في الأطراف السفلية الأخرى، لذلك افحص كليتك فورًا.

ضيق التنفس

اذا كنت تعاني من ضيق التنفس المستمر، يمكن أن يكون علامة تحذيرية تنبهك بضرورة فحص كليتك فورًا، لأنه يمكن أن تتراكم السوائل الزائدة في رئتيك عندما لا تقوم الكليتان بإزالة ما يكفي من السوائل، ما قد يسبب لك ضيق التنفس.

فقر الدم

يمكن أن يكون فقر الدم علامة على إصابتك بمرض الكلى المزمن، ويحدث عند نقص الأكسجين الذي يحمل خلايا الدم الحمراء.

ألم في الجزء الصغير من ظهرك

قد تشعر بألم موضعي بالقرب من كليتيك لا يتغير أو يصبح أسوأ عند التحرك أو التمدد، هي علامة شهيرة احذرها وافحص كليتيك فورًا، إذ تقع الكلى على جانبي العمود الفقري في أسفل الظهر، ويمكن أن تسبب مشاكل الكلى الألم في هذه المنطقة.

انخفاض الشهية

احذر انخفاض الشهية وافحص كليتيك فورًا، لأنه قد يؤدي تراكم السموم بسبب ضعف وظائف الكلى إلى فقدان شهيتك، سواء بسبب شعورك بالشبع أو المرض الشديد أو التعب عند تناول الطعام.

الانتفاخ حول العينين

قد يؤدي تسرب البروتين إلى البول نتيجة لتلف الكلى، إلى الانتفاخ المستمر حول العينين، وهو علامة مبكرة على مرض الكلى.

مستويات فوسفور أو فيتامين د غير طبيعية

ومن العلامات التحذيرية على وجود مشكلات في الكلى انخفاض مستويات الفسفور والكالسيوم، إذ يمكن أن يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى اختلال توازن العناصر الغذائية، مثل انخفاض مستويات الكالسيوم أو ارتفاع الفوسفور، ما قد يؤدي إلى تشنج العضلات.

ارتفاع ضغط الدم

تراكم السوائل والصوديوم الزائد نتيجة لأمراض الكلى، يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم، لذلك افحص كليتك فورًا، لأنه يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا، إلى إتلاف الأوعية الدموية في الكلى، ويؤدي إلى تفاقم أمراض الكلى بمرور الوقت.