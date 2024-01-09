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وكيل «صحة الشرقية» يوجه بتفعيل الغسيل البريتوني لمرضى الكلى بمستشفى القرين

كتب:

نظيمة البحرواي
08:28 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
جانب من الزيارة

جانب من الزيارة

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مستشفى القرين المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، بعد المرور على مستشفى أبو حماد المركزي.

مستشفى القرين المركزي

وتفقد وكيل وزارة الصحة الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى القرين، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، وعدم وجود أي نواقص في الأدوية والمستلزمات الطبية.

إجراء وصلة شريانية لأحد المرضى

وكلف مديرة إدارة الكلى بالمديرية، بسرعة إجراء عملية وصلة شريانية لأحد مرضى الكلى، كما تلاحظ وجود مريض يعاني من السعال المتكرر، ووجه بعمل عرض له من خلال طبيب الصدر ومعرفة أسباب الكحة. 

تفعيل الغسيل البريتوني للمرضى

وأكد وكيل الصحة، أهمية تفعيل الغسيل البريتوني للمرضى، مشدداً على مسؤولي التغذية بالمستشفى بتوفير الوجبات الغذائية سواء مطهية أو جافة لمرضى الكلى، وفقاً لرغبة كل مريض والحالة الصحية له، وذلك اعتباراً من غد.

كما تفقد الدكتور هشام مسعود وحدة العناية المركزة بالمستشفى، والتي تم بدء العمل بها وتشغيلها تجريبياً منذ 4 أسابيع بعد تطويرها وتوسعتها ورفع كفاءتها.

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بقلم نظيمة البحرواي