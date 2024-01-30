إجراء اختبارات التصفية النهائية لمسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن في كفر الشيخ

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير اختبارات التصفية النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم، المُقامة بمعهد كفر الشيخ الثانوي بنين المجاور للمنطقة، للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل بها، وذلك في حضور المشرف العام على سير الاختبارات؛ الدكتور علي حسين، بالتعليم النوعي برئاسة قطاع المعاهد.

رئيس المنطقة يتابع التجهيزات لسير تلك التصفيات

وأكد رئيس المنطقة، حرصه على متابعة التجهيزات، لسير تلك التصفيات منذ انطلاقها صباح أمس الاثنين 29 من فبراير، مؤكدًا فرض قواعد النظام في اختباراتها، ومشددًا على أهمية التأمين الشامل لها، وموجهًا بتجهيز استراحة المنطقة بشكل جيد لاستقبال القادمين على إشراف ومتابعة تصفيات المسابقة من خارج المنطقة.

وشارك بالمسابقة اليوم 120 متسابقًا من مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف، بإدارتي سيدي سالم، والرياض، ويُختبر غدًا المتقدمين من مكاتب تحفيظ كفر الشيخ، ومطوبس، حيث يتم توزيع المتسابقين علي ستة لجان، ويقوم على تقييم المتقدمين مجموعة من موجهي شئون القرآن بمناطق الغربية والبحيرة والإسكندرية الأزهرية.

موعد ختام اختبارات التصفية النهائية

وتُقام الاختبارات بنظام التوثيق المرئي والمسموع للمتسابقين بمعاونة وإعداد المتميزين من مُعلمي الحاسب الآلي بالمنطقة ومعاهدها، وتستمر فعالياتها لمدة عشرة أيام، لتختتم الخميس الموافق 8 من فبراير المُقبل، هذا ويقوم بالإشراف علي تنفيذ المسابقة من قبل المنطقة الشيخ أحمد رمضان، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، ويُعاونه في التنسيق والإعداد لتلك الاختبارات السيد العقداوي، وبعضًا من الإداريين بالمنطقة.