محافظ الغربية: إجراءات حاسمة لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع بالمحافظة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار في الأسواق، لافتًا إلى أن المحافظة تضم عددا كبيرا من المنافذ المتنوعة بين ثابت ومتحرك تغطي نطاق مراكز وأحياء المحافظة؛ من أجل ضبط الأسعار في الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار خلال الاجتماع الذي عقده اليوم مع التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، إلى أن المحافظة افتتح بها عدد من المنافذ والمعارض الإضافية تحت شعار «معا ضد الغلاء» بمختلف قرى ومدن المحافظة، وضخت كميات كبيرة من المعروض للسلع الأساسية بتلك المعارض والمنافذ لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها للمواطنين بتخفيضات كبيرة.

إحكام الرقابة على السلع

وشدد المحافظ خلال اجتماعه على ضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق وتنفيذ حملات مستمرة على مدار اليوم في الأسواق ومنافذ بيع السلع، للتأكد من توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وعدم المغالاة بالأسعار، ومنع الاحتكار، ذلك إلى جانب الحملات المكثفة التي تنفذها المراكز والمدن والأحياء، وغيرها من جهات الضبطية القضائية.