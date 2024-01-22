600 معرض ثابت ومتحرك.. الغربية توفر السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تشهد محافظة الغربية انتشار العديد من معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار مبادرة الدولة «معا ضد الغلاء»، بهدف توفير السلع الغذائية وتخفيض أسعارها بأسعار مناسبة للمواطنين.

معارض ثابتة ومتحركة

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية: «هدفنا توفير السلع الغذائية الأساسية، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، بأسعار مخفضة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية».

وأوضح أن المحافظة بها نحو 600 منفذ ومعرض بين ثابت ومتحرك، وداخل السلاسل التجارية والهايبرات ضمن مبادرة « معا ضد الغلاء»، وجميعها تتوافر فيها كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وبيّن محافظ الغربية، أن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على إقامة معارض أهلا رمضان 2024، وذلك في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

توافر السلع الغذائية

وأشار «رحمي» إلى أنّ جميع السلع الغذائية متوفرة بالمعارض: «حبوب، منتجات الألبان، الجبن، والأسماك، العصائر، المنتجات المثلجة والطازجة، المكرونة، والأرز، والسكر، وزيت الطعام، والدقيق، والعدس، والجبن بمختلف أنواعها واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والبصل والخضراوات».