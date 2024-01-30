كاتب صحفي: تصريحات هنية تؤكد الموقف الثابت لمصر تجاه القضية الفلسطينية

أشاد الكاتب الصحفي أشرف العشري، بتصريحات إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، التي تثمن الدور المصري الذي حظي بإجماع فلسطيني سواء الفصائل أو السلطة وكذلك على المستوى الدولي والإقليمي.

وأضاف «العشري» خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدور المصري خلال الفترة الماضية كان من أقوى وأبرز الأدوار التي مورست فيما يتعلق بتذليل كثير من العقبات لمواجهة التحديات التي وضعتها إسرائيل في طريق إحداث كثير من العراقيل نحو إزالة تفاصيل تتعلق بالتعنت الإسرائيلي وخلط الأوراق في ضوء ما حدث لإسرائيل من تراجع وهزيمة، وعدم التزام نتنياهو بتنفيذ ما وعد به شعبه من القضاء على حماس واستعادة الأسرى دون دفع أي أثمان.

وتابع: «ما قاله إسماعيل هنية اليوم يؤكد الموقف الثابت والراسخ لمصر بضرورة استمرار الجهود المصرية لما تتمتع به من قوة ومحورية لممارسة كثير من الضغوط لتوفير المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني».