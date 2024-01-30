تحرير 4 محاضر ذبح خارج السلخانة في حملات مفاجئة على المجازر بالدقهلية

أعلن الدكتور السيد الحسنين، وكيل مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية، شن المديرية حملات مرورية مفاجئة على المجازر المختلفة في محافظة الدقهلية وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات.

حملات علي المجازر بالدقهلية

وأشار وكيل مديرية الطب البيطري بالدقهلية في بيان، إلى أن الحملات تنفيذ لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من أجل العمل على تكثيف الحملات على محال الجزار وثلاجات حفظ اللحوم والمطاعم.

وأضاف أن الحملات كانت في نطاق مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية في المجازر الموجودة في المركز بوجود عدد من الأطباء البيطريين ولجنة متخصصة.

تحرير 4 محاضر مخالفات في المجازر بالدقهلية

وأوضح أنه تم ضبط 140 كيلوجرام لحوم ذبح خارج السلخانة وصالحة للاستهلاك الآدمي أثناء الحملة في بلقاس، وتم تحرير عمل 4 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد استمرار المديرية في عمل الحملات المرورية المفاجئة على المجازر في مختلف الإدارات التابعة للمديرية بمحافظة الدقهلية من أجل الحفاظ على وصول طعام آمن خالي من مسببات الأمراض.