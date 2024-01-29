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التحفظ على 200 كيلو أسماك منتهية الصلاحية في حملات تموينية ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
06:03 م | الإثنين 29 يناير 2024
التحفظ على 200 كيلو أسماك منتهية الصلاحية في حملات تموينية ببني سويف

قاد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، حملة مكبرة بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك، لمتابعة حالة الأسواق والمحال التجارية وأماكن تداول السلع والمنشآت والمراكز الطبية الخاصة.

تحرير 24 محضرا تموينيا في بني سويف 

وأسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرا متنوعا تضمنت 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر لعدم إصدار فواتير، و8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، ومحضرين لتدني النظافة.

التحفظ على منتجات غذائية منتهية الصلاحية

وتحفظت الحملة على منتجات غذائية منتهية الصلاحية عبارة عن 200 كيلو أسماك منتهية الصلاحية بمدينة بني سويف، و20 علبة جبن لسوء التخزين، بالإضافة إلى ضبط عدد من أجولة الدقيق المدعم خاص بالمخابز البلدية داخل أحد المخابز السياحية.

شارك في الحملة الدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، والمحاسب أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور أسامة حمزاوي بمديرية الطب البيطري، ومسؤولي التموين وتفتيش الأغذية بالصحة.

حملات رقابية وتموينية لضبط الأسواق في بني سويف 

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية لمتابعة ضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

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