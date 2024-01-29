حملات يومية لإزالة الإشغالات في مراكز ومدن الإسماعيلية

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، إن حملات إزالة الإشغالات اليومية من الطرق الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، تأتي لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وأضاف «بشارة»، أن الحملات يومية ومستمرة في جميع أحياء الإسماعيلية الثلاث، إلى جانب الطرق الرئيسية في المراكز والمدن ضمن حملات النظافة التي تنفذها المحافظة.

بشارة: حملات رفع القمامة والمخلفات مستمرة

وقال محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، في بيان، إنه يتابع جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن المحافظة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، موضحا أن الهدف من الحملات هو تجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن تقارير الانجاز تعرض عليه بشكل يومي.

حملات إزالة في القرى والمراكز

وأكد «بشارة»، أن الإسماعيلية تشهد بالتزامن مع حملات النظافة حملات مستمرة، لإزالة التعديات على أملاك الدولة نجحت اليوم في مركز ومدينة أبوصوير في إزالة 21 حالة تعد ضمن الموجة الجارية من حملات الإزالة.