«تموين البحيرة»: تحرير 46 محضرا في حملات على الأسواق (صور)

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة عدة حملات، أسفرت عن تحرير 46 محضرًا، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

أسفرت الحملة التموينية في مركز وادى النطرون وشبراخيت عن ضبط 4 مخابز، لإنتاجها خبز ناقص الوزن و5 مخابز تنتج خبزًا غير مطابق للمواصفات و10 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين و3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور.

وفي أبو حمص تم ضبط 300 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية و40 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية و15 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر.

كما تم تحرير 3 محاضر لأصحاب محلات تجارية لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و3 محلات لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تمكنت إدارة تموين كوم حمادة من ضبط 9 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و4 مخابز تنتج خبزًا غير مطابق للمواصفات ومخبزين لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.