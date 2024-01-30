زيادة 500 جنيه جديدة لمرتبات الموظفين في يوليو بخلاف العلاوة الدورية

كشفت مصادر حكومية مسئولة أنَّ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمثلها عدة جهات متخصصة من بينها وزارتا المالية والتخطيط والجهاز المركزي للتنظيم، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، تستعد للانتهاء من إجراءات رسمية لحصر عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية؛ تمهيدا للإعلان عن زيادة أخرى جديدة في الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بداية من مرتب شهر يوليو 2024، بخلاف العلاوة الدورية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

زيادة الحد الأدنى للأجور بتوجيهات الرئيس

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أنَّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية بتحسين أجور الموظفين، واتخاذ إجراءات حماية اجتماعية جديدة، لمواجهة التطورات في الظروف المعيشية للمواطنين كانت واضحة وصريحة، ما دفع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لوضع آليات زيادة جديدة للحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي، مؤكّدة أن الزيادة ستكون 500 جنيه على أقل تقدير، تضاف لـ الحد الأدنى للأجور؛ بداية من شهر يوليو2024 ليتمّ إدراجها في موازنة العام المالي الجديد 2024-2025، إذ تأتي هذه الزيادة بخلاف علاوة يوليو الدورية.

زيادة الحد الأدنى.. الثامنة في عهد السيسي

وأشارت المصادر إلى أنَّه وفقا لذلك فإن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة ستكون الزيادة الثامنة منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية في عام 2014، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ الجهاز الإداري للدولة منذ إقرار قانون الأجور 47 لسنة 1978.11500 جنيه للدرجة الممتازة و 4500 جنيه للسادسة.

الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية

ولفتت المصادر إلى أنّ الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية، بعد الزيادة الثامنة في يوليو 2024 سيكون على النحو التالي:

- الدرجة الممتازة 11500 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها 9500 جنيه.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها 8000 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 7500 جنيه.

- الدرجة الثانية 6500 جنيه.

- الدرجة الثالثة «التخصصية» 6 آلاف جنيه.

- الدرجة الرابعة 5500 جنيه.

- الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة 5000 جنيه.

-الدرجة السادسة الخدمات المعاونة 4500 جنيه.

تسلسل زيادات الحد الأدنى للأجور من 2017 حتى 2023

جدير بالذكر أنَّ الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، ستكون الزيادة الثامنة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ جاءت الزيادات السبع، السابقة على النحو التالي:

1- 200 جنيه زيادة الحد الأدنى للأجور في عام 2017، ليصبح من 1200 إلى 1400 جنيه.

2- 600 جنيه في عام 2019 ليصبح 2000 جنيه بدلا من 1400 جنيه.

3- 400 جنيه في مارس 2021 ليصبح 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

4 - 300 جنيه في أبريل 2022 ليصبح 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه.

5- 300 جنيه في أكتوبر 2022 ليصبح 3 آلاف جنيه بدلا من 2700 جنيه.

6- 500 جنيه في مارس 2023 ليصبح 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه.

7- 500 جنيه في سبتمبر 2023 ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه.