جدول زيادة مرتبات الموظفين 2022 بعد الخصم.. تبدأ في شهر أبريل

يترقب أكثر من 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة من الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، زيادات مرتبات شهر أبريل2022، والتي دائمًا ما تصرف للموظفين في العشر الأواخر من الشهر نفسه، بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الصادر يوم الاثنين الماضي 21 مارس الجاري، بتعديل موعد تنفيذ حزمة القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في 10 فبراير الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، إلى 2700 جنيه لأقل الدرجات الوظيفية وهي الدرجة السادسة، في أول يوليو 2022؛ لتدرج في جداول مرتبات الموظفين عن شهر أبريل المقبل.

زيادة الحد الأدنى لمرتبات الموظفين لـ2700 في أبريل

وعلى الرغم من زيادة الحد الأدنى لـ مرتبات الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من مرتبات شهر أبريل المقبل، فإن هناك 20% ضرائب تخصم وهي الضرائب التي بدأ تنفيذها على مرتبات شهر يوليو 2021، وبناء عليه ستكون جداول مرتبات الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وغير الخاضعين، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء السالف ذكرها، على النحو التالي بحسب درجاتهم الوظيفية تصاعديا من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة:

جداول مرتبات الموظفين 2022.. زيادات وخصومات

- مرتبات الدرجة الوظيفية السادسة أو ما يعادلها 2700 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الخامسة أو ما يعادلها 2940 جنيها.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الرابعة أو ما يعادلها 3180 جنيه.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الثالثة أو ما يعادلها 3420 جنيها.

- مرتبات الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها 3900 جنيه.

- مرتبات الموظفين بالدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها 4500 جنيه.

- مرتبات الموظفين على درجة مدير عام أو ما يعادلها 5100 جنيه.

- مرتبات الموظفين بالدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيه.

- الدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيه.

يذكر أن قرارات مجلس الوزراء، في 10 فبراير الماضي، العاملين بالقطاعين العام والأعمال العام، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس المجلس بتعديل قيمة الحد الأدنى للمرتبات للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية مع مرتبات شهريوليو 2022، ونصّت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيمة الحد الأدنى لإجمالي للمرتبات من 2400 إلى 2700 جنيه.