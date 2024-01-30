«التضامن» تجهز 400 عروس من الأسر الأولى للرعاية في 19 محافظة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فاعليات احتفالية مبادرة أفراحنا، والتي تنظم للعام الثاني، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وإحدى الجمعيات، لإطلاق أكبر مبادرة لتجهيز 400 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية في 19 محافظة، إضافة إلى تقديم دعم مادي لعدد من الحالات الإنسانية المرضية الشديدة.

وحضر الحفل الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وأحمد عبيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، ورجال الدين الإسلامى والمسيحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة القاهرة.

تأهيل الشباب المقبل على الزواج

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد في هذه الاحتفالية، مؤكدة أن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء كيان المجتمع والأسرة القوية، وهي التي تشكل مجتمعا سليما ومتكاملا قادرا على الاستثمار في البشر من خلال تنشئة أجيال صاعدة، مشددة على أن القيادة السياسية اهتمت بالأسرة المصرية وتنميتها ووجه رئيس الجمهورية بتنفيذ ببرنامج مودة لتأهيل الشباب المقبل على الزواج.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي اهتمت بالأسرة المصرية وتنميتها من كافة جوانبها بما يشمل الأطفال والطلاب وذوي الإعاقة وأصحاب المعاشات والمسنين والمرأة في سن الإنجاب والأسر تحت خط الفقر، وقدمت في ذلك العديد من البرامج والمبادرات لدعم الأسرة المصرية، منها التربية الإيجابية و2 كفاية وبرامج الدعم الاقتصادي، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية، تأكيدا على أهمية العمل للخروج من دائرة الفقر.

دعم مادي للعرائس بقيمة 4 آلاف جنيه

وسلمت القباج عدد من العرائس الأجهزة الكهربائية والمفروشات، معلنة تقديم الوزارة دعما ماديا لكل عروس بقيمة 4 آلاف جنيه، إضافة إلى التعاون مع المؤسسة في توفير الأطراف الصناعية وتقديم دعم مادي للحالات المرضية الشديدة.

وتأتي مبادرة «أفراحنا» لتوفير احتياجات المقبلين على الزواج واليتيمات والأسر الأكثر احتياجا، بتوزيع مستلزمات العروس من الأجهزة المنزلية والمفروشات على 400 عروسة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى 19 محافظة.