«التضامن» تحدد الفئات المستهدفة من استراتيجية التربية الإيجابية

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الفئات المستهدفة من استراتيجية التربية الإيجابية، موضحة أنّ أول هذه الفئات هم الآباء ومقدمو الرعاية كالآباء الجدد وآباء الأطفال والصغار وآباء الأطفال من سن المدرسة وآباء المراهقين، وثاني هذه الفئات الآباء ومقدمو الرعاية من الذكور، وثالث الفئات هم الأطفال النشئ والشباب والمراهقين.

الفئات المستهدفة من التربية الإيجابية

كما تشتمل الفئات وفق مستند حصلت عليه «الوطن» متخصصو دعم التربية الإيجابية وهم مقدمو الرعاية والأخصائيون الاجتماعيون، والمجتمعات والسلطات المحلية مثل قادة المجتمع وقادة الرأي ومتخذي القرار، ومقدمو الرعاية الصحية على جميع مستويات الخدمة.

ووفق وزارة التضامن، تشتمل الفئات أيضا على المدارس والمربون وهم المعلمون ومديري المدارس والعاملين بالصحة النفسية ومنظمات المجتمع المدني، وهم المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية ومجموعات المناصرة، ووسائل الإعلام.

تنشئة إيجابية سليمة قائمة على الممارسات الإيجابية

وأوضحت الاستراتيجية أن الأطفال والنشء والشباب وأسرهم من جميع الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية يتمتعون بتنشئة إيجابية سليمة قائمة على الممارسات الإيجابية، ليكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في المجتمع، وقد يكون من بين الأطفال والمراهقين وأسرهم من يعيشون في ظروف معيشية صعبة والفتيات والفتيان ذو الإعاقة والنازحون والمهاجرون واللاجئون أو المتأثرين بالممارسات الضارة.

وتشتمل الاستراتيجية على نموذج التواصل من أجل تعديل سلوكيات التربية الإيجابية في مصر، وهو عملية مبنية على الأدلة تشكل جزءا لا يتجزأ من البرامج تستخدم مزيجا من أدوات الاتصال والقنوات والنهج لتيسير الحوار والمشاركة مع الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية والشبكات من أجل التغيير الاجتماعي والسلوكي الإيجابي في سياق التنمية والإنسانية.