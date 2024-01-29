رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

«التضامن» تزف بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة: قروض ميسرة دون فوائد 

كتب:

كريم روماني
10:44 ص | الإثنين 29 يناير 2024
وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن الاجتماعي

زفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن وجود قروض ميسرة لهم دون أي فائدة لمساعدتهم في الاهتمام بالحرف التراثية والمشغولات اليدوية، موضحة أن الوزارة حريصة على تشجيعهم وفتح المجال لهم للاشتراك مجانًا في معارض ديارنا، فضلًا عن منحهم أدوات وتشجيع مدربيهم.

 تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، على هامش معرض ديارنا في محافظة الأقصر، أن تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة مطلوب في كل مكان لأنهم طاقة معطلة: «نحن نؤمن بهم وبقدراتهم ومتأكدين إنهم يقدروا يعملوا منتجات وأعمال رائعة»، لافته إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الثقافة التراثية والحرفية ليس فقط الحفاظ عليها لكن كونها مصدر دخل قومي ومهم.

الظروف الاقتصادية

ونوهت نفين القباج، إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مثر أثرت على الأسر وهنا يوجد دور للدولة في الحماية الاجتماعية، وأيضًا على كل مواطن عليه أن يعجل من فرص تحسين دخله ويقدم على العمل وألا ينتظر الوظيفة: «باب الرزق مش مقفول».

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، حريصة على دعم الأسر المنتجة بما يساعدهم في التسويق لمنتجاتهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وفق جودة وخامات مصرية متميزة.

 

 

اقرأ المزيد:

حزب التجمع يستضيف معرضا لصناعات الحرف التراثية (صور)

اجتماع ممثلي «الثقافة» و«التجارة» لبحث تطوير وتسويق منتجات الحرف التراثية

3 أنشطة نفذتها محافظة القاهرة في 2023 لدعم الحرف التراثية.. بينها مدرسة الفواخير

مدبولي: توجيهات رئاسية بدعم مشروعات الحرف التراثية واليدوية بالمحافظات

كل ما تريد معرفته عن مبادرة صنايعية مصر.. تهدف لإحياء الحرف التراثية
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.