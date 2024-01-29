«التضامن» تزف بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة: قروض ميسرة دون فوائد 

زفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة لذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن وجود قروض ميسرة لهم دون أي فائدة لمساعدتهم في الاهتمام بالحرف التراثية والمشغولات اليدوية، موضحة أن الوزارة حريصة على تشجيعهم وفتح المجال لهم للاشتراك مجانًا في معارض ديارنا، فضلًا عن منحهم أدوات وتشجيع مدربيهم.

تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، على هامش معرض ديارنا في محافظة الأقصر، أن تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة مطلوب في كل مكان لأنهم طاقة معطلة: «نحن نؤمن بهم وبقدراتهم ومتأكدين إنهم يقدروا يعملوا منتجات وأعمال رائعة»، لافته إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الثقافة التراثية والحرفية ليس فقط الحفاظ عليها لكن كونها مصدر دخل قومي ومهم.

الظروف الاقتصادية

ونوهت نفين القباج، إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مثر أثرت على الأسر وهنا يوجد دور للدولة في الحماية الاجتماعية، وأيضًا على كل مواطن عليه أن يعجل من فرص تحسين دخله ويقدم على العمل وألا ينتظر الوظيفة: «باب الرزق مش مقفول».

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي، حريصة على دعم الأسر المنتجة بما يساعدهم في التسويق لمنتجاتهم على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وفق جودة وخامات مصرية متميزة.