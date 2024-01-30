وزير الاتصالات يتوجه إلى المجر لتعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات

غادر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، متوجهًا إلى العاصمة المجرية بودابست في زيارة تستغرق يومين؛ يعقد خلالها لقاءات مع مسؤولين حكوميين وعدد من مسؤلي الشركات المجرية لبحث التعاون وضخ استثمارات جديدة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وتعزيز التعاون المشترك بين مصر والمجر في المجالات ذات الصلة.

مستديرة تنظمها الوكالة المجرية لترويج الصادرات

ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت في مائدة مستديرة تنظمها الوكالة المجرية لترويج الصادرات، بحضور عدد من الشركات المجرية المتخصصة العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لاستعراض فرص الاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

النظام الإيكولوجى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة المجر

ويشارك الوزير في ورشة عمل تنظمها وزارة الاقتصاد الوطنى بالمجر، وجامعة بودابست للتكنولوجيا والاقتصاد حول النظام الإيكولوجى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة المجر، إذ يجرى خلالها تسليط الضوء على فرص التعاون المقترحة بين البلدين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.