وزير الاتصالات: الألعاب الإلكترونية تحظى باهتمام متزايد في مصر

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر لديها 15 ألف لاعب ومطور في الألعاب الإلكترونية، وبعضهم يشارك في مسابقات عالمية.

وقال إن مصر لديها أكثر من ألف مطور و20 شركة مصرية تعمل في مجال الألعاب الإلكترونية، ووزارة الاتصالات أقامت من خلال الشركة المصرية للاتصالات فريق «رع»، وهو يعتبر منتخب مصر في مجال الألعاب الرقمية، وانطلق في عام 2020، وحاز على العديد من البطولات العالمية ونعمل على تدعيمه.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: «الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها»، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

وأعلن وزير الاتصالات، تطوير نادي الشركة المصرية للاتصالات، ليكون قلعة الألعاب الرقمية في مصر، مشيرا إلى أنه جرى إنشاء مجموعة من الملاعب المتخصصة في الألعاب الرقمية، يتم فيها استضافة الشباب الشغوف بهذه الألعاب، وتطوير قدراتهم على الألعاب.

صناعة الألعاب الإلكترونية

وأوضح أن صناعة الألعاب الإلكترونية، لها جوانب تنموية كبيرة، مؤكدا أنها مركزا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات العالمية في مصر، توظف متخصصين مصريين في مجال الألعاب والفنون الرقمية.

وأكد أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أقام مسابقة للتوعية على الألعاب الجادة في مجال الألعاب الرقمية، مشددا على ارتباط صناعة الألعاب الإلكترونية بصناعة أعم وأشمل، وهي صناعة التعهيد وتصدير الصناعات الرقمية وتأهيل شبابنا.