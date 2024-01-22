وزير الاتصالات: 3.5 مليار دولار حجم الصادرات الرقمية خلال 2023

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية ترتكز على محورين، الأول زيادة عدد العاملين المؤهلين الذين يستطيعون جذب الشركات العالمية لإقامة مراكز تعهيد لها في مصر لتصدير خدمات رقمية من مصر للخارج.

وأضاف وزير الاتصالات أن المحور الآخر هو المهنيين المستقلين وهم الشباب الذين يلتحقون بأعمال بشكل فردي في شركات موجودة خارج مصر، وأهمية هذا الموضوع خلق فرص عمل لشبابنا خارج مصر، من داخل قراهم وأماكن إقامتهم.

وأشار «طلعت»، إلى أنه في 2022 كان عدد المتخصصين في صناعة التعهيد في مصر نحو 140 ألف متخصص يصدرون 2.2 مليار دولار، وفي 2023 العام بلغ عدد العاملين في تصدير الخدمات الرقمية 215 ألف متخصص، وزادت الصادرات الرقمية من 2.2 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار في 2023.

طلعت: في عام 2025 نستهدف الوصول إلى 400 ألف متخصص

وتابع: «في عام 2025 نستهدف الوصول إلى 400 ألف متخصص يصدرون صادرات رقمية بقيمة 6.5 مليار دولار في 2025، وفي نهاية 2026 نستهدف الوصول إلى 550 ألف متخصص والوصول إلى صادرات بقيمة 9 مليار دولار».

ولفت الوزير، إلى أن الصادرات الرقمية تنقسم إلى 3 أقسام، التخصص الأول كثرة أعداد العاملين في المركز لكن الميزة الأساسية خلق فرص عمل بأعداد ضخمة في وقت قليل من شباب ليست متخصصة بالضرورة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتلقون جرعة قصيرة تدريبية، والعنصر الثاني تطوير الإلكترونيات وتقديم الدعم الفني من أجهزة وغيره، نصل إلى حزمة التخصصات التي تتسم بقلة عددها لكن تتميز بارتفاع القيمة التصديرية، ثم مراكز التصميم الإلكتروني والبرامج المدمجة.