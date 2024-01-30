وزير التعليم يشهد جلسات نقاشية لاستعراض النجاحات والفرص والتحديات في مدارس STEM

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال فعاليات اليوم الثاني للجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان «الواقع والطموحات»، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مدار يومي 29 و30 يناير 2024.

واستعرضت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم STEM في مصر، وتقديم الدعم المستقبلي لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المصرية وتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في التعليم بوجه عام.

وفي كلمته، رحب محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات في الوزارة بالحضور، معربا عن سعادته بالمشاركة اليوم لمناقشة ومشاركة رؤى حول رحلة الوزارة في بناء مستقبل أفضل لأبنائنا الطلاب، لإيمانها بأهمية توفير بيئة تعليمية تحفز الطلاب المتفوقين لتحقيق إمكانياتهم الكاملة.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات إلى أنّ مدارس المتفوقين STEM تعكس تفردا وتفوقا في تقديم تعليم ذو جودة عالية، معربا عن فخره بأن تكون الوزارة جزءا من تحقيق طموحات الطلاب وتوجيههم نحو النجاح، مضيفًا أنّ رؤية الوزارة تتجاوز الحاضر إلى المستقبل، حيث تسعى جاهدة لبناء جيل واعد مستعد لتحديات المجتمع والعالم بأسره.

وأوضح محمد عطية أنّ الوزارة تسعى لتوفير بيئة تعليمية تناسب تطلعات الطلاب وتشجع على التفكير النقدي والإبداع، وشحذ قدراتهم وإعدادهم لمواكبة التطور واكسابهم المهارات ليكونوا قادرين على الابتكار.

وتضمنت أجندة اليوم الثاني للمؤتمر عددًا من الجلسات، حيث دارت حلقة نقاشية حول أهم التحديات وتعظيم المكتسبات التي تواجه نظام التعليم STEM ودعم وتطوير مدارس المتفوقين STEM والتوسع في مدارس STEM.

وشارك في الجلسة محمد عطية رئيس الإدارة المركزية، والدكتورة عزيزة رجب مدير عام الإدارة العامة لمدارس المتفوقين STEM، وأمل رواش مدير مدرسة المتفوقين بالإسماعيلية، وأحمد عبد المقصود مدير مدرسة المتفوقين بالعبور، وياسر رجب مدير مدرسة المتفوقين بالمنوفية، ومحمد صلاح مدير مدرسة بمحافظة الإسكندرية.

وأكد المشاركون أنّ مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM نقطة مضيئة في مجال التعليم المصري من خلال توفير بيئة تعليمية طموحة وتحقيق الشغف العلمي لدى الطلاب واعتمادهم على نفسهم في البحث عن المعلومات العلمية بالمراجع المختلفة، ما يساهم في تغيير شخصياتهم وتنمية ذاتهم وتطوير تفكيرهم.

وأوضحوا أنّ اختيار وانتقاء المعلمين ومديري هذه المدارس يتم على أعلى مستوى ويجتازوا تدريبات تؤهلهم لتأدية عملهم على أكمل وجه، مثمّنين جهود المعلمين ودورهم المتميز فى تنشئة وفتح أفاق للطلاب للتوسع في مجال البحث العلمي وتوفير فرص تعلم متعددة وتجارب حياتية تمنحهم الفرصة لإنتاج مشروعات علمية تأهلهم للاشتراك بالمسابقات الدولية للابتكار والبحث العلمي.

وشهد اللقاء إجراء حوار مع عدد من طلاب وخريجى مدارس STEM، حيث أكد الطلاب أنّ ما يميز مدرسة STEM عن المدارس الأخرى، أنّها تعتمد على الطالب نفسه، والدوافع لديه، وممارسة المهارات، لتقديم أفضل ما لديه من أداء.

وعن التحديات التي واجهتهم في المدرسة، أوضح الطلاب أهم تحدٍ واجههم في البداية هو الفترة الانتقالية من نظام تعليمي إلى نظام آخر والاعتماد على النفس، مؤكدين أنّ مجتمع المدرسة يعتبر صحي وله جانب إيجابي ويعد تشجيع للطلاب بعضهم لبعض.

وأكد الطلاب أنّ نظام STEM يمثل فرصة كبيرة لتحقيق أقصى طموحاتهم، والتعلم من مصادر متعددة، وتنمية الشخصية وتطويرها، واتباع أساليب البحث العلمي وتطبيقها في المسابقات، والطموح للوصول إلى المستوى العالمي.

ودارت الجلسة الثانية من اليوم الثاني حول شراكة الجامعات والمجتمع المدني في دعم الخريجين، وتفعيل الاستفادة من الخريجين (الفرص المتاحة لخريجي STEM بمصر تحقيقًا لأهداف الدولة)، شارك فيها الدكتورة صفاء شحاتة عميد كلية تربية عين شمس، والدكتور حسن حويل عميد كلية تربية أسيوط، والدكتورة أمل نصر الدين ممثلة عن صندوق المبتكرين والنوابغ، ورانيا القزاز المدير العام لمؤسسة الألفي، والدكتور محمد كساب ممثل عن وكالة الفضاء المصرية.

واستعرض المشاركون كيفية شراكة الجامعات في دعم مدارس المتفوقين من خلال إعداد المعلم المتميز المؤهل لأداء عمله في المنظومة التعليمية، وتوفير تدريبات خاصة لتأهيل المعلمين للعمل داخل المدارس، وتوفير معامل كليات العلوم والهندسة لتنفيذ مشروعات طلاب Stem بداخلها، وإتاحة الفرص للمشاركة في المنح الدراسية والمسابقات العلمية الدولية.

واستعرض المتحدثون دور المجتمع المدني في دعم المدارس والخريجين من مدارس المتفوقين تحقيقا لأهداف الدولة ومنها تقديم برامج احتضان لأفكار الطلاب ومشاريعهم، وتوفير تدريبات في الكيانات الصناعية والتكنولوجية المناسبة لتخصصاتهم، بهدف خلق جيل واعٍ وبناء قيادات تقود الفكر داخل المجتمع.

وأكد المشاركون أنّ النظام التعليمي لهذه المدارس مختلف تماما عن المدارس الثانوية، كما أنّ أعضاء التدريس يتم توفير تدريبات لهم بالجامعات، ويتم تدريب الطلاب على مستويات عليا فى وكالة الفضاء المصرية، وإعداد الطلاب وبناء عقليات علمية، كما يتم إعطاء الطلاب المتميزين منح للدراسة في الوكالة.