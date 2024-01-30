وزير التعليم: هدفي إعداد باحث.. وطلاب مدارس المتفوقين سيصنعون الفارق

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مدارس المتفوقين ليست مكان للحفظ والتكرار، الطلاب، وهدفهم التكنولوجيا فتساعد الطالب على مصادر التعلم وإنتاج المعرفة، مشيرا إلى أن نظام «ستيم» هو التربية من أجل الإبداع.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر نظام التعليم المصري stem، المنعقد الآن بحضور عدد من الخبراء وقيادات وزارة التربية والتعليم: «هدفي إعداد باحث صغير، فنموذج ستيم نموذج يحقق أهداف التنمية المستدامة، وطلاب مدارس المتفوقين منستخسرش فيهم حاجة، دول اللي هيصنعوا الفارق في الدولة المصرية».

الواقع والطموحات

وافتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الجلسات النقاشية لمؤتمر نظام التعليم المصري (STEM) تحت عنوان “الواقع والطموحات"، المنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك على مدار يومي 29 و30 يناير 2024، بهدف تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري STEM، وطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية من أجل دعم وتطوير مدارس STEM، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة، وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية.