الحكومة تسعى لزيادة أعداد المتخصصين في صناعة التعهيد بتعيين 60 ألف شخص

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وضع خطة زيادة أعداد المتخصصين في صناعة التعهيد، والتي بدأت منذ عام 2021، وتستمر حتى 2026، في إطار تنمية مجالات الصادرات الرقمية في مصر.

زيادة أعداد المتخصصين في صناعة التعهيد حتى 2026

وأشار المركز في منشور عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن خطة الاتصالات لزيادة أعداد المتخصصين في صناعة التعهيد حتى 2026 تمثلت فيما يلي:

- 74 شركة عالمية ومحلية تم توقيع اتفاقيات معها لتعيين 60 ألف متخصص في التعهيد منذ نوفمبر 2022.

- 20 شركة جديدة تستثمر في مصر لأول مرة.

- تنمية أعداد المهنيين المستقلين بمعدل نمو 30% مقارنة بمعدل النمو العالمي البالغ 15%.

- إتاحة مساحات للعمل للمهنيين المستقلين في 20 مركزا لإبداع مصر الرقمية في المحافظات.

- مستهدف زيادة عدد المتخصصين العاملين بصناعة التعهيد 4 أضعاف خلال 5 أعوام لترتفع من 90 ألفا عام 2021 إلى 336 ألفا عام 2026.