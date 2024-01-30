تعليمات جديدة من «تموين الدقهلية» لضبط الأسعار في الأسواق

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه جرى شن حملات مرورية على التجار اليوم من جهاز حماية المستهلك والمديرية، للمرور على تجار الجملة للتأكد من تنفيذ القرارات اللازمة في هذا الشأن للسلع الاستراتيجية السبع وهي زيت خليط وفول معبأ وسكر وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض.

وأشار إلى أن المديرية تطبق القرار رقم 5000 الصادر من رئيس مجلس الوزراء والقرار رقم 20 الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمتابعة الأسعار وضبطها.

تعليمات للتجار لضبط الأسواق والأسعار بالدقهلية

وأكد التنويه على التجار في محافظة الدقهلية من أجل إرسال وعمل الآتي:

- بيانات وكميات السلع الموجودة في المخازن

- عدد المخازن الخاصة بهم المعروض منها في المحلات

- الالتزام بإبلاغ مديرية التموين بالأسعار المحددة

- عدم زيادة الأسعار عن السعر المدون في السلع الاستراتيجية.

- في حاله تغيير الأسعار لا بد من إخبار اللجنة المشكلة في هذا الشأن وأسباب التغيير.

- ضرورة الإبلاغ عن أي سلع لم يتم الإبلاغ عنها.