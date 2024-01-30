تحرك برلماني عاجل لمحاسبة وزير الرياضة على إخفاق المنتخب في أمم إفريقيا

طالب النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب من الحكومة الإسراع في التحقيق بجميع ملابسات إخفاق المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة الإفريقية وإحالة ملف الفساد الخاص بخروج مصر من دور الـ16 إلى الجهات الرقابية.

تعاقد اتحاد الكرة مع مدرب المنتخب

ووجه العمدة حديثه إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه للوزير قائلاً: بينما تعاني مصر من أزمة شديدة في توفير الدولار نجد اتحاد الكرة المصري يتعاقد مع مدرب لم يسبق له تدريب منتخبات من قبل.

وأضاف: «وصّدر أعضاء الاتحاد الأوهام للشعب المصري بأن هذا مدرب جاء لتطوير كرة القدم المصرية ومع أول اختبار حقيقي ببطولة الأمم الإفريقية نجد إخفاقا شديداً وفضيحة مدوية وخروج من دور الـ16 دون تحقيق أي فوز وعندما طالب الشعب المصري كله بإقالة المدرب خرجت لنا تسريبات العقد الكارثي مع هذا المدرب المغمور والذي كان ثاني أكبر عقد بين مدربي بطولة كأس الأمم الأفريقية متفوقاً على منتخبات كثيرة حققت مع مدربيها نجاحات كبيرة جدا جدا، تبين أن إذا أراد الاتحاد فسخ التعاقد مع المدرب الحالي عليه دفع مبلغ 600 ألف دولار غير شامله الضرائب ولم لم يوافق المدرب على الإقالة علينا دفع قيمة العقد بالكامل».

طلب باستدعاء وزير الشباب والرياضة للنواب

وتساءل النائب عصام العمدة قائلاً: أين الأجهزة الرقابية من هذه الشروط التعجيزية الموجودة بهذا العقد الكارثي والذي أظهر إصرار أعضاء اتحاد الكرة على تحدي الشعب المصري فنظرا لارتفاع قيمة الشرط الجزائي على الشعب المصري تحمل المزيد من الإخفاق، وهذا يعيدنا للمدرب السابق الذي أتهم أعضاء الاتحاد ذاتهم بتقاضي عمولات وخلافه، لذا فإنني أطالب من وزير الشباب والرياضة فحص هذه الملفات وفضح هذا الفساد وتحويله للجهات الرقابية».

وطالب النائب عصام العمدة من رئيس مجلس النواب باستدعاء وزير الشباب والرياضة للبرلمان وعقد اجتماع طارئ للجنة الشباب والرياضة بالمجلس لمناقشة طلب الإحاطة ومعرفة الإجراءات التي اتخذها الوزير حول هذه الفضيحة، مؤكداً ضرورة محاسبة الوزير وكل المسئولين عن هذه الفضيحة خاصة فيما يتعلق بإهدار المال العام في التعاقد مع هذا المدرب المغمور.