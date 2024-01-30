رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشغيل 10 محطات من قطار أبو قير بالإسكندرية الخميس المقبل

كتب:

كيرلس مجدى
03:00 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
قطار أبو قير في الإسكندرية

قطار أبو قير في الإسكندرية

ينتظر أهالي الإسكندرية خلال يومين تغيير خريطة المواصلات بسبب حركة قطارات أبو قير، الذي سيشهد إيقاف العمل في 4 محطات لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية التي سوف تبدأ أول فبراير المقبل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل خط قطار أبو قير بدءاً من شهر فبراير المقبل حيث سيقتصر عمله على 10 محطات فقط بدلا من 16 محطة مسبقا، وذلك بحسب الإعلان الرسمي من هيئة السكك الحديدية.

6 محطات خارج الخدمة من أول فبراير

ويشهد قطار أبو قير خروج 6 محطات خارج الخدمة بدءاً من فبراير المقبل منهم اثنتان خرجا بالفعل في يناير الجاري وهما محطتي «مصر والحضرة» فيما سيتم ايقاف العمل من محطة أبو قير إلى المنتزة، وهم: «أبو قير، طوسون، المعمورة، الإصلاح».

خط قطار أبو قير في فبراير 

وبذلك التعديل سوف يستطيع المواطنون التنقل من المنتزه إلى سيدي جابر خلال شهر فبراير المقبل من خلال 10 محطات هي: 

- المنتزه

- المندرة

- العصافرة

- سيدي بشر

- النقراشي «فيكتوريا»

- الرمل الأميري

- غبريال

- السوق «باكوس».

- الظاهرية «فلمنج»

- سيدي جابر 

اقرأ المزيد:

إيقاف 4 محطات من قطار «أبو قير» لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية أول فبراير

إزالة قضبان قطار أبو قير من محطتين تمهيدا لإنشاء مترو الإسكندرية (صور)

تفاصيل جديدة في مشروع مترو الإسكندرية المنتظر.. فوق ولا تحت الأرض؟

عضو لجنة النقل بـ«النواب»: مترو الإسكندرية سيشكل نقلة نوعية بالمحافظة
بقلم كيرلس مجدى