تشغيل 10 محطات من قطار أبو قير بالإسكندرية الخميس المقبل

ينتظر أهالي الإسكندرية خلال يومين تغيير خريطة المواصلات بسبب حركة قطارات أبو قير، الذي سيشهد إيقاف العمل في 4 محطات لتنفيذ مشروع مترو الإسكندرية ضمن المرحلة الثانية التي سوف تبدأ أول فبراير المقبل.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل خط قطار أبو قير بدءاً من شهر فبراير المقبل حيث سيقتصر عمله على 10 محطات فقط بدلا من 16 محطة مسبقا، وذلك بحسب الإعلان الرسمي من هيئة السكك الحديدية.

6 محطات خارج الخدمة من أول فبراير

ويشهد قطار أبو قير خروج 6 محطات خارج الخدمة بدءاً من فبراير المقبل منهم اثنتان خرجا بالفعل في يناير الجاري وهما محطتي «مصر والحضرة» فيما سيتم ايقاف العمل من محطة أبو قير إلى المنتزة، وهم: «أبو قير، طوسون، المعمورة، الإصلاح».

خط قطار أبو قير في فبراير

وبذلك التعديل سوف يستطيع المواطنون التنقل من المنتزه إلى سيدي جابر خلال شهر فبراير المقبل من خلال 10 محطات هي:

- المنتزه

- المندرة

- العصافرة

- سيدي بشر

- النقراشي «فيكتوريا»

- الرمل الأميري

- غبريال

- السوق «باكوس».

- الظاهرية «فلمنج»

- سيدي جابر