هل تعاني من تسارع ضربات القلب؟.. 3 مشروبات تعالج حالتك

خفقان القلب أو ضربات القلب السريعة مشكلة تواجه الكثير من الناس، وتستمر لبضع ثوان؛ ويمكن أن يحدث أثناء التحرك أو الجلوس أو الاستلقاء أو الوقوف ساكنًا، ويبدو الأمر كما لو أن قلبك ينبض بسرعة، أو تشعر بنبضك في رقبتك وصدرك، وعلى الرغم من خطورة هذا الأمر إلا أنه ليس كل حالات ضربات القلب السريعة تعني أنك تعاني من مرض في القلب، في بعض الأحيان يكون سبب خفقان القلب هو الأشياء التي تجعل قلبك يعمل بجهد أكبر.

3 مشروبات فعالة لتهدئة ضربات القلب المتسارعة

وبحسب موقع «هيلث لاين» عندما يكون سبب ضربات القلب السريعة هو الأمور التي تجعل قلبك يعمل بجهد أكبر، يمكن علاج الأمر بـ3 مشروبات صحية تهدء ضربات القلب، لكن يجب التنويه للسبب أولًا وهو كالتالي:

- الضغط.

- المرض أو الإرهاق الشديد.

- العمل الشاق.

- الحمل.

- مادة الكافيين.

- بعض الأدوية.

- منتجات التبغ.

- الجفاف.

علاج ضربات القلب السريعة بـ3 مشروبات

1) شرب كمية كافية من الماء

الجفاف يمكن أن يسبب خفقان القلب، لأن جسمك يحتوي على كميات كبيرة من المياه المتمثلة في الدم، لذلك عندما تصاب بالجفاف، يمكن أن يصبح دمك أكثر كثافة، وكلما كان دمك أكثر كثافة، كلما كان من الصعب على قلبك أن يعمل على تحريكه عبر الأوردة، كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل نبضك وربما يؤدي إلى خفقان القلب، إذا شعرت بتسارع نبضك، تناول كوبًا من الماء، وإذا لاحظت أن لون البول أصفر داكن، فشرب المزيد من السوائل لمنع خفقان القلب.

2) مشروب الأفوكادو

يحتوي عصير الأفوكادو على مستويات عالية جدًا من العناصر الغذائية الأساسية، ومضادات الأكسدة مثل حمض البانتوثنيك والبوتاسيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والبيوتين التي تساعد في محاربة الجذور والسموم وتساهم في تخفيف نبضات القلب.

3) العصائر الأخرى مثل الموز

عصير الموز والعصائر التي تحتوي على العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والصوديوم من المكملات الغذائية في الحفاظ على توازن الإلكتروليت لديك، وهو المسؤول عن نقل الإشارات الكهربائية في جميع أنحاء الجسم، والإشارات الكهربائية مهمة لحسن سير عمل قلبك، لكن تحدث مع الطبيب قبل تناول أي مكملات جديدة.

الدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، قال إنّ تسارع ضربات القلب يعني زيادة ضربات القلب عن 100 نبضة في الدقيقة، إذ يمكن أن تكون ضربات القلب السريعة أمر طبيعي الحدوث بسبب التوتر أو ممارسة الرياضة ومن الممكن أن تكون عرض لمرض خطير.

ويمكن علاج ضربات القلب السريعة الناتجة عن أسباب طبيعية بعلاج السبب نفسه، على سبيل المثال إذ كان سبب زيادة ضربات القلب مرتبط بارتفاع معدلات الكافيين، وارتفاع درجة الحرارة «الحمى»، والإفراط في تناول المشروبات الكحولية، واختلال توازن أملاح الدم مثل البوتاسيوم والصوديوم، والأنيميا وغيرها من الأسباب الأخرى يجب علاج السبب، وفي حال زوال السبب تعود ضربات القلب للانتظام.