«الأرصاد» تكشف 3 أيام من البرد القارس.. طبيب يحذر مرضى القلب من مخاطرها

خلال ساعات تبدأ موجة أبرد 3 أيام في يناير التي حذرت منها هيئة الأرصاد في الفترة الماضية، ومع هذا المنخفض الحاد الذي يبدأ من صباح الاثنين ويستمر حتى الأربعاء، يعاني أصحاب فئات معينة من بينهم مرضى القلب، من مضاعفات خطيرة، أبرزهم مرضى القلب الذين يمكن أن يتعرضوا لمشاكل خطيرة تصل للنوبة القلبية.

طبيب يحذر مرضى القلب من مخاطر المنخفض الجوي

وبحسب تصريحات لـ«الوطن»، حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، مرضى القلب من الخروج من المنزل إلا للضرورة، فهم من بين الفئات الذين يعانون من مضاعفات خطيرة في أيام البرد الشديدة، وأكد الدكتور ماهر علام، استشاري القلب والأوعية الدموية، لـ«الوطن»، ضرورة حفاظ مرضى القلب على أنفسهم في هذا الطقس البارد حتى لا يتعرضوا لمشكلات قلبية.

مضاعفات خطيرة لمرضى القلب

وبحسب موقع «هيلث لاين» يتسبب البرد في انقباض الأوعية الدموية، وهذا يمكن أن يرفع ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

-يمكن أن تتفاقم أعراض الذبحة الصدرية، أو ألم الصدر الناجم عن أمراض القلب التاجية في البرد الشديد عندما تنقبض الشرايين التاجية في البرد.

-في البرد، يعمل قلبك بجهد أكبر للحفاظ على درجة حرارة الجسم الصحية.

- إذا انخفضت درجة حرارة جسمك إلى أقل من 95 درجة، فقد يؤدي انخفاض حرارة الجسم إلى تلف عضلة القلب.

-الضغط العاطفي في موسم العطلات يزيد من مستوى هرمونات التوتر، وبالتالي خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

- درجة الحرارة والنشاط البدني والضغط النفسي يمكن أن تساهم في زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية خلال فصل الشتاء.

الاحتياطات اللازمة للوقاية

-يجب ارتداء طبقات من الملابس، وخاصة القبعات والقفازات والجوارب الثقيلة.

-التزم البيت في كثير من الأحيان.

-امنح نفسك فترات راحة للإحماء إذا كنت تقضي وقتًا بالخارج في البرد.

-اغسل يديك بشكل متكرر.

-يمكن أن تزيد التهابات الجهاز التنفسي من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.