«القاهرة الإخبارية»: الشارع الإسرائيلي متخوف من رد فعل الفصائل بعد عملية «ابن سينا»

قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، دانا أبوشمسية، إنّ بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن اغتيال 3 شباب في مستشفى ابن سينا ما هو إلا مزاعم وأكاذيب.

وأضافت أبوشمسية، أنّ بيان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفاد بأنّ الشباب الذين جرى اغتيالهم كانوا سيوجهون ضربات لإسرائيل كما فعلت حماس يوم السابع من أكتوبر، وهو ما دفعهم للتخلص منهم.

وأشارت إلى أنّ وسائل الإعلام العبرية تتغني باغتيال الشهداء الثلاثة، ما يعكس ردة فعل الشارع الإسرائيلي تجاه العنف الذي يمارسه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ونوهت بأنّ الشارع الإسرائيلي يتخوف من ردة فعل المقاومة الفلسطينية، بعد اغتيال الشباب الثلاثة بالضفة الغربية، خاصة أنّه قبل أسابيع كان هناك حادث «رعنانا» الذي راح ضحيته 3 إسرائيليين و19 مصابا.