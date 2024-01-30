انهيار المنظومة الطبية بمستشفيات تل أبيب: صرفت أدوية غير صحيحة للمرضى

من بين الأزمات التي تلحق بدولة الاحتلال الإسرائيلي بجميع المجالات، فقد تسبب عطل واسع النطاق في نظام الكمبيوتر بإحدى المستشفيات الإسرائيلية في تلقي العديد من المرضى وصفات طبية غير صحيحة، بحسب ما كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

تفاصيل ما حدث بالنظام الصحي الإسرائيلي

وفيما يتعلق بتفاصيل الواقعة، كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن الأمر ظهر لأول مرة منذ 10 أيام، لكن الصحة الإسرائيلية لم تبلغ الجمهور بها إلا اليوم، ولا يزال حجم الخطأ المتسبب في أضرار كبيرة بالمرضى الإسرائيليين غير واضح.

وجاء الخطأ الكبير الذي وصفته دولة الاحتلال بأنه انهيار كبير للبرنامج الطبي «Camelion» المستخدم لإدارة وعلاج زوار غرف الطوارئ والمرضى في الأقسام، ونتيجة لهذا الخلل، تم وصف الأدوية الخاطئة للمرضى، ولا يزال حجم الخلل قيد التحقيق.

وفي الوقت الحالي، تشير التقديرات إلى أن عشرات المرضى تلقوا وصفات طبية غير صحيحة - لكن من المحتمل أن يكون العدد بالمئات وربما أكثر، فيما قال مسؤولون بدولة الاحتلال إنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا اختراقا إلكترونيا، لكن الأمر قيد التحقيق.

ما هو البرنامج الذي حدث به خلل؟

ويعد برنامج «Camelion»، الذي طورته شركة البرمجيات «Elad Systems»، مكون الحوسبة المركزي في المستشفيات داخل دولة الاحتلال.

ويتيح البرنامج إمكانية عرض الجدول بنظرة سريعة والذي يُدرج فيه جميع المرضى في القسم أو غرفة الطوارئ وحالة علاجهم، وباستخدام نماذج ملونة من الممكن التمييز بين الاختبارات المعملية والتصويرية والاستشاريين والتفريغ والعديد من البيانات الأخرى.

وزعمت التقارير الإعلامية داخل دولة الاحتلال، أنَّ شركة البرمجيات تمكنت من حل المشكلة مؤقتًا، لكن ليس من الواضح المرضى المتأثرون، فيما تقوم شركة التطوير بالتحقق مما إذا كان هذا حادثًا إلكترونيًا.