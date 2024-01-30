تعرف على سبب اعتزال الفنانة سميرة محسن

أظهر متابعو منصات التواصل الاجتماعي اهتماما كبيرا حول سبب اعتزال الفنانة سميرة محسن الذي كشفت عنه خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، مساء أمس، ولكن قرار الاعتزال لم يكن جديدا حيث يعود لأكثر من 3 سنوات، حيث قررت سميرة محسن الابتعاد تماما عن التمثيل والتفرغ للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون.

وعن سبب اعتزال الفنانة سميرة محسن، قالت في تصريحات تلفزيونية إن الأمر أصبح مرهقا بالنسبة لها خاصة مع عدد ساعات التصوير الطويلة التي تصل في بعض الأحيان لـ18 ساعة، مؤكدة أن حصلت على كل ما تريده من الفن سواء في السينما أو المسرح، بالإضافة إلى دخول مجال التأليف والإنتاج، وحاليا تواصل التدريس لطلاب معهد فنون مسرحية.

سبب اعتزال الفنانة سميرة محسن

ووكشفت الفنانة سميرة محسن أن قرار اعتزالها هو قرار نهائي بالنسبة لها، احتاج منها ما يقرب من 5 لـ 6 أشهر من التفكير حتى تستقر عليه ولكنها لم تكن ترغب في الافصاح عن القرار الذي يعود لما يتجاوز 3 سنوات.

آخر عمل للفنانة سميرة محسن قبل اعتزالها

مسلسل «الحكر» للمخرج أحمد صقر عام 2014، بجانب الظهور كضيفة شرف في أحد الأعمال الدرامية في 2019، كانا آخر عملين للفنانة سميرة محسن قبل أن تقرر اعتزالها بشكل نهائي بعد ما قدمت على مدار مشوارها ما يقرب من 155 عملا سينما ودراميا ومسرحيا، بجانب إسهامتها في مجال التأليف والإخراج والإنتاج.

وبالرغم من اعتزال الفنانة سمير محسن حرصت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، أن تحمل الدورة الثامنة من المهرجان التي أقيمت في نوفمبر الماضي، اسم الفنانة الكبيرة، بجانب إقامة ندوة لتكريمها ضمن فعاليات المهرجان.